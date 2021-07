Covid: Bertolaso, puntiamo a concludere campagna vaccinale il 12 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le nostre previsioni la campagna vaccinale in Lombardia si potrebbe concludere il 12 settembre, il giorno prima dell’apertura delle scuole. Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, durante la conferenza stampa organizzata oggi per fornire un aggiornamento sulle vaccinazioni nella regione. “Siamo in grado di farlo e abbiamo a disposizione le dosi necessarie: tutti i lombardi avranno la prima dose entro quella data”, ha detto. (Rem)