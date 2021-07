Iran: Covid, giunto un milione di dosi vaccino AstraZeneca dal Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto questa mattina in Iran un nuovo lotto comprendente un milione di dosi di vaccini AstraZeneca contro il Covid-19, proveniente dal Giappone. La consegna, riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, è stata compiuta in coordinamento tra le autorità giapponesi, il ministero della Salute di Teheran e il ministero degli Esteri iraniano. Il governo giapponese ha consegnato un primo lotto, anch’esso consistente in un milione di dosi del vaccino anglo-svedese, venerdì scorso, 27 luglio. (Res)