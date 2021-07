Credito: Spagna, per Ibercaja utile di 94 milioni nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Ibercaja ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile di 94,1 milioni di euro, il 121 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La banca spiega che questi risultati sono stati ottenuti grazie all'elevato dinamismo commerciale che ha portato nel primo semestre ad un aumento del 2,8 per cento dei fondi dei clienti, 1,8 miliardi di euro, raggiungendo un massimo storico di 67,2 miliardi di euro. Inoltre, la strategia di diversificazione di Ibercaja negli ultimi anni verso il risparmio gestito e le assicurazioni sulla vita ha fatto sì che il peso di questa voce sul totale dei fondi della clientela abbia raggiunto il 47,3 per cento a fine giugno. La banca ha 865 mila clienti digitali, il 7,7 per cento in più rispetto al 30 giugno 2020, grazie all'aumento in questo periodo degli utenti dell'app mobile (+23,1 per cento) e di Ibercaja Pay (+98,3 per cento). (Spm)