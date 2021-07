Regno Unito: in Scozia record di decessi legati alla droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I decessi per droga in Scozia sono cresciuti per il settimo anno consecutivo e hanno raggiunto il livello record dal 1996, anno d'inizio delle statistiche. Secondo i dati, nel 2020 sono morte 1.339 persone per circostanze legate all'abuso di sostanze stupefacenti, in particolare oppioidi. Nel 2019, il numero di vittime è stato di 1.264, tre volte e mezzo il numero di decessi per droga registrati in Inghilterra e Galles. Un numero "inaccettabile, ognuno è una tragedia umana" ha detto il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon. "Oggi i miei pensieri sono con ogni famiglia che ha perso una persona cara". (segue) (Rel)