Lombardia: Sala, su legge sanità abbiamo alcune perplessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella delle Rsa è una questione di cui bisogna parlare anche con la Regione. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del simbolo della lista “La Milano radicale con Sala”. “Ci troviamo politicamente su due fronti opposti, e penso sia giusto fare una critica quando non si è d’accordo: sulla legge sanitaria abbiamo delle perplessità, soprattutto sui medici di base e sul coinvolgimento dei sindaci, di cui nel testo si parla poco o nulla”, ha detto, sottolineando di voler lavorare con la Regione per definire “quante sono e dove dovranno essere le case della salute, trovare una soluzione per i medici di base in modo che possano tornare nelle nostre case e rafforzare il coinvolgimento dei sindaci”. (Rem)