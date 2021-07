Speciale difesa: Repubblica Ceca, governo approva piano per assistenza ai collaboratori afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha approvato il piano di aiuti ai collaboratori impiegati durante la missione Nato in Afghanistan. Lo rende noto il ministro della Difesa, Lubomir Metnar. Il piano stanzia fondi per la loro assistenza e offre la possibilità di riconoscere loro il diritto di asilo. “Ulteriori dettagli non possono essere comunicati per ragioni di sicurezza e tutela di queste persone. I materiali sono segretati”, ha scritto il ministro su Twitter. Soltanto ieri il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, aveva esortato la politica a fare qualcosa per assistere i collaboratori rimasti in Afghanistan dopo la fine della missione ceca. “Durante un recente incontro con il ministro della Difesa, Lubomir Metnar, il capo dello Stato si è raccomandato che venga fornita assistenza a coloro che hanno collaborato con la Forze armate ceche in Afghanistan e che ora sono minacciati di morte dai talebani”, ha affermato il portavoce di Zeman, Jiri Ovcacek. “Il presidente crede che ogni ritardo nell’assumere decisioni determinerà il tradimento di circa 50 collaboratori e altri membri dello staff ausiliario e la loro condanna a morte”, ha continuato il portavoce. Gli ultimi militari cechi sono rientrati dall’Afghanistan a fine giugno. Quella ceca in Afghanistan è stata l'operazione più lunga nella storia delle Forze armate del Paese centro-europeo. Dall'inizio della missione della Nato in Afghanistan sono 11.500 i militari cechi che vi hanno partecipato, alcuni dei quali in più occasioni. Quattordici di loro hanno perso la vita durante la missione. (Vap)