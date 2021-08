Speciale difesa: Turchia, Erdogan, per noi importante sviluppare relazioni con Russia e Paesi islamici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia attribuisce grande importanza allo sviluppo della cooperazione economica, commerciale, turistica e in materia di difesa e investimenti con la Russia, da un lato, e con i Paesi islamici dall’altro. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un videomessaggio diffuso ieri al 12esimo Summit internazionale di Kazan. A fronte dei dati positivi su export e crescita per il secondo trimestre di quest’anno, la Turchia “proseguirà con l’impulso ottenuto nel commercio, nell’investimento, nell’industria e nella logistica, utilizzando le finestre di opportunità aperte dalla pandemia nel modo più efficace”, ha detto il presidente turco. “Da un lato stiamo sviluppando le nostre relazioni con i nostri vicini a partire dalla geografia del vicinato, e dall’altro cerchiamo di aumentare le opportunità per commercio e investimenti tra i Paesi islamici”, ha proseguito Erdogan, sottolineando che Ankara di recente ha “accelerato le attività” per quanto riguarda le certificazioni e gli standard relativi al cibo “halal”. (Tua)