Speciale difesa: Romania-Israele, conversazione telefonica fra presidenti Iohannis e Herzog

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis ha avuto una conversazione telefonica con il nuovo capo dello Stato di Israele, Isaac Herzog. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Secondo la fonte citata, la conversazione rientra nella dinamica "molto buona" dei contatti bilaterali di alto livello negli ultimi tempi, anche nel contesto della recente visita dell'ex presidente israeliano Reuven Rivlin in Romania all'inizio di giugno, che riflette la "solidità" del rapporto bilaterale con carattere strategico, nonché il fatto che lo Stato di Israele resta il partner più importante della Romania in Medio Oriente. La discussione ha offerto l'occasione per uno scambio di opinioni sullo stato e le prospettive delle relazioni bilaterali tra Romania e Israele, compresa la cooperazione nella lotta alla pandemia di Covid-19, nei settori economico, della sicurezza e della difesa e in un formato multilaterale. (Rob)