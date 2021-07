Speciale difesa: Usa, la stretta di Biden sui no vax, vaccino o tamponi ogni settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva sarà estesa anche a quanti lavorano in appalto per la pubblica amministrazione federale. “Se le persone si vaccinano, il tasso di trasmissione del virus scende sotto terra”, ha spiegato il presidente statunitense invitando anche i datori di lavoro nel settore privato a convincere i propri dipendenti a vaccinarsi per accelerare il “ritorno alla normalità”. Non solo: Biden ha chiesto al Pentagono di determinare come e quando rendere obbligatori i vaccini per i militari. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin, che al momento si trova in visita nelle Filippine, incontrerà al suo ritorno a Washington i capi medici del dipartimento e i capi di Stato maggiore per preparare una risposta alla Casa Bianca, come reso noto dal portavoce del Pentagono Jamal Brown. (Nys)