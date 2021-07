Speciale difesa: Tunisia, entrata in vigore ufficialmente decisione Saied di congelare attività parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale tunisina, ed è entrata in vigore ufficialmente, l'ordinanza presidenziale emanata lo scorso 25 luglio dal presidente della Tunisia, Kais Saied, che prevede il congelamento per un mese delle funzioni e delle attività dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) e la revoca l'immunità dei suoi membri (217 deputati). Oltre a sospendere le attività del parlamento, Saied ha rimosso dall'incarico il primo ministro, Hichem Mechichi - anche titolare ad interim del dicastero dell'Interno - e i ministri di Difesa e Giustizia, e ha assunto personalmente l'autorità esecutiva. Nella serata di ieri, Saied ha nominato Ridha Gharsallaoui come nuovo ministro dell’Interno. (Tut)