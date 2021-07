Speciale difesa: comandante aeronautica britannica lancia allarme su attività di Russia e Cina nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di Russia e Cina nello spazio stanno causando minacce quotidiane. Lo ha rivelato il capo di Stato maggiore dell'aeronautica britannica, Mike Wigston, al quotidiano "The Telegraph". Mosca e Pechino si stanno impegnando in attività "discutibili" come il volo di satelliti in "prossimità" di altri, nonché in attività più "pericolose" che potrebbero distruggere altri satelliti, su base giornaliera, secondo Wigston. Il capo dell'aeronautica del Regno Unito ha spiegato poi che i due Paesi stanno raccogliendo informazioni critiche nello spazio, futuro teatro dei conflitti. Nell'ultimo anno, la Russia ha schierato una combinazione di satelliti "aventi la caratteristica di un'arma e hanno praticato una manovra che avrebbe potuto essere eseguita solo per distruggere deliberatamente un altro satellite", ha detto Wigston. (Rel)