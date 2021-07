Lazio: Regione, 950 mila euro per cittadini e imprese di Conca di Sora e Valle del Liri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue l'impegno della Regione per venire incontro a tutti i settori produttivi messi in difficoltà dalla crisi pandemica. Per questo abbiamo approvato oggi un contributo straordinario a fondo perduto di circa 950 mila euro destinato ai Consorzi di bonifica Conca di Sora e Valle del Liri, con il quale vogliamo dare una risposta concreta ai cittadini e alle aziende agricole dell'area e neutralizzare gli effetti dell'aumento delle tariffe avvenuti a causa del Covid", così in una nota il Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti. "Un'azione importante per il sostegno ai Consorzi", ha proseguito, "strutture fondamentali per la sicurezza e la salvaguardia del territorio, per l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, il loro lavoro di monitoraggio dei corsi d'acqua e le attività di vigilanza e manutenzione della rete idrica secondaria". (segue) (Com)