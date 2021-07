Lazio: Regione, 950 mila euro per cittadini e imprese di Conca di Sora e Valle del Liri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa nuova misura, la Regione mette in campo 186.712,93 per il Consorzio di bonifica Valle del Liri (136.791,42 euro per attività di bonifica e 49.921,51 euro per l'irrigazione) e 788.120,32 euro per il Consorzio di Conca di Sora (103.120,32 euro per attività di bonifica e 658.000 euro per l'irrigazione). L'intervento intende dare una risposta concreta per fronteggiare la carenza di liquidità dovuta al perdurare della crisi economica dovuta all'emergenza Covid-19 così da dare nuovo impulso alle attività e favorire gli investimenti. I contributi, inoltre, sono finalizzati a sostenere i cittadini e le imprese che usufruiscono dei servizi erogati dai due consorzi per il pagamento degli oneri consortili e degli aumenti dovuti all'adeguamento delle tariffe per la bonifica e l'irrigazione. "Un intervento importante", conclude l'assessora Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità Enrica Onorati "per sostenere le attività dei Consorzi, realtà indispensabili al presidio e alla salvaguardia del territorio, e per tutelare le imprese e i cittadini che usufruiscono dei loro servizi". (Com)