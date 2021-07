Milano 2021: Sala, agosto sarà un mese importante per la campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di agosto sarà molto importante per la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali a Milano. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del simbolo della lista “La Milano radicale con Sala”. “Trovo buffo che ancora non si sappia quando si vota: se fossero effettivamente ad ottobre abbiamo a disposizione solo due mesi, e proprio per questo dobbiamo sfruttare agosto al meglio”, ha detto, ribadendo di voler dare maggiore attenzione alla “battaglia dei municipi che è ancora più importante” di cinque anni fa. “Voglio sfruttare il mese di agosto per andare in giro per la città, dando ai municipi l’attenzione che meritano”, ha detto.(Rem)