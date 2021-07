Lazio: Capriccioli (Radicali), da Barillari gesto grave, rifletta su proprio ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inscenare all'interno del Consiglio regionale del Lazio una vergognosa iniziativa contro i vaccini utilizzando addirittura una pistola (vera o finta che fosse) è l'ultima alzata d'ingegno del consigliere Barillari, che con questa ennesima impresa ha definitivamente superato il limite della decenza". Così in una nota Alessandro Capriccioli, capogruppo di +Europa Radicali al Consiglio regionale del Lazio. "Barillari non è nuovo a iniziative becere e maldestramente provocatorie, che in genere ci asteniamo dal commentare per non dare loro una visibilità che non meritano. Ma dopo questo episodio, che ritengo di inaudita gravità, mi corre l'obbligo di invitare il nostro collega a una riflessione seria sul proprio ruolo istituzionale: un ruolo che, specie in un momento così difficile per la nostra regione e per tutto il paese - spiega - impone a ciascuno di noi un comportamento improntato al massimo della responsabilità e della misura, e che invece lui continua a mortificare rendendosi protagonista di comportamenti inaccettabili come quello di oggi, che non solo alimentano la disinformazione ma lo fanno evocando apertamente la violenza. Da consigliere regionale e da cittadino del Lazio, oggi mi vergogno per lui: e lo esorto a riflettere, per la dignità delle istituzioni di cui fa parte, sulla compatibilità tra la sua carica e iniziative come questa", conclude.(Com)