I fatti del giorno - America Latina (4)

- Perù: giurano i ministri del nuovo governo, mancano i titolari di Economia e Giustizia - Sedici ministri del governo del presidente peruviano Pedro Castillo hanno giurato ieri in una cerimonia presso il Gran teatro nazionale nel distretto di San Borja, a Lima. Hanno giurato tutti i ministri ad eccezione di Economia e Giustizia, i cui titolari non sono ancora stati resi noti. Il ministero degli Esteri è stato affidato al sociologo Héctor Béjar, docente universitario e scrittore, nonché tra i fondatori, negli anni Sessanta, dell’Esercito di liberazione nazionale del Perù. Alla Difesa è stato nominato l’avvocato Walter Ayala, docente universitario già presidente del comitato di etica del Collegio degli avvocati di Lima, mentre al ministero dell’Interno va Juan Manuel Carrasco Millones, procuratore specializzato in crimine organizzato. Il ministero della Salute è affidato a Hernando Cevallos, medico ed ex deputato del partito di sinistra Frente Amplio. Sempre a un ex deputato di Frente Amplio, Iván Quispe, va il ministero della Produzione, mentre il Commercio estero e turismo è affidato a Roberto Sánchez, presidente del partito di sinistra Uniti per il Perù. (segue) (Res)