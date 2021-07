I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: arrestata avvocata Commissione permanente per i diritti umani - La polizia del Nicaragua ha arrestato ieri sera, nella città di Leon, l’avvocata della Commissione permanente per i diritti umani (Cpdh) Maria Oviedo. Lo ha denunciato la stessa Cpdh. Si tratta del secondo arresto per l’avvocata, a capo di un’unità della commissione che si occupa dei prigionieri politici. Secondo quanto scrive il quotidiano “La Prensa” in Nicaragua sono state arrestate 31 persone nell’arco di un mese, tra cui sette pre-candidati alla presidenza nelle elezioni in programma il 7 novembre. Tutti sono stati arrestati ai sensi della controversa legge 1.055, che punisce chi attenta a vario titolo alla sovranità del Paese incentivando "ingerenza" delle potenze straniere. (Res)