- Filippine-Usa: Duterte ripristina l'accordo per lo stazionamento delle truppe - Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha decretato il ripristino integrale dell'accordo Vfa ("Visiting Forces Agreement") che regola la presenza dei militari statunitensi sul suolo di quel Paese asiatico. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa delle Filippine, confermando così il ribaltamento di una decisione che aveva destato preoccupazione a Washington. Il presidente filippino aveva annunciato lo stralcio dell'accordo dopo che gli Usa avevano negato il visto d'ingresso a un senatore filippino alleato del capo dello Stato. Vda L'accordo ripristinato da Duterte fornisce la cornice normativa per il periodico invio di migliaia di militari statunitensi nelle Filippine, in occasione di manovre ed esercitazioni congiunte; l'accordo, e gli altri accordi analoghi sottoscritti dagli Usa nella regione, hanno acquistato una maggiore importanza strategica di pari passo con la crescente presenza militare di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. L'annuncio del ripristino dell'accordo segue un incontro a porte chiuse tra il presidente Duterte e il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin ieri, presso la residenza presidenziale Malacanang di Manila. (segue) (Res)