- Cina-Pakistan: Pechino decisa a chiarire dinamiche attentato contro ingegneri cinesi - La Cina "andrà a fondo dell'incidente avvenuto in Pakistan e punirà i responsabili, garantendo al contempo la sicurezza del personale cinese e delle entità che lavorano sul posto". Lo ha detto Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri cinese, commentando l'arresto di due persone presumibilmente coinvolte nell'attentato contro lavoratori cinesi avvenuto lo scorso 14 luglio in Pakistan. I due sono stati arrestati per sospetto coinvolgimento nell'attacco terroristico che avrebbe causato l'esplosione di un pullman e l'uccisione di nove ingegneri cinesi nei pressi del progetto idroelettrico Dasu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Secondo l'emittente televisiva pachistana "Samaa", i due sospettati provengono da Quetta e vivono a Lahore da 15 anni. (segue) (Res)