Imprese: A2A, ottimi risultati consentono di migliorare guidance

- Le aspettative del Gruppo per l’esercizio 2021 sono buone anche per il secondo semestre nel quale lo scenario energetico è atteso mantenersi sostenuto, le dinamiche strutturali delle diverse business unit solide, l’attenzione della società al miglioramento dell’efficienza costante. È quanto si legge nella relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione di A2A, in cui viene ribadito che “gli ottimi risultati del primo semestre e le attese sul secondo consentono al Gruppo di migliorare le attese rispetto a quelle annunciate a maggio”. In particolare, l’Ebitda è previsto compreso tra 1,27 e 1,3 miliardi di euro, mentre l’utile netto sarà il migliore dalla formazione di A2A: la forte generazione di cassa operativa sarà utilizzata per finanziare investimenti attesi a livello record (oltre un miliardo) in linea con le previsioni del piano strategico 2021-2030. (Com)