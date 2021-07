Bulgaria: ambasciatrice Zarra, il Paese "è un tesoro nascosto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria è "un tesoro nascosto" e va promossa nel campo del turismo perché ha molto da mostrare. Sono le parole dell'ambasciatrice d'Italia in Bulgaria, Giuseppina Zarra, in un'intervista pubblicata dall'emittente radiofonica "Radio Varna" in occasione della sua visita nella città bulgara. "Va organizzata una promozione strategica del Paese nel campo del turismo, perché ha molto da mostrare", ha osservato l'ambasciatrice. Nel corso della visita di due giorni effettuata il 28 e 29 luglio a Varna, l'ambasciatrice Zarra ha avuto incontri con il sindaco della città e il governatore regionale. "La cosa principale che abbiamo commentato è come migliorare il collegamento infrastrutturale di Varna con la capitale e con altri Paesi. Una buona rete infrastrutturale è una delle cose più importanti quando si parla di turismo e può aiutare a far conoscere meglio la Bulgaria al popolo italiano", ha affermato l'ambasciatrice. Alla domanda sulla situazione politica nel Paese, Zarra ha osservato che "questa è la democrazia. Le forze politiche devono dialogare tra loro per formare un governo". Riguardo all'Unione europea e agli obiettivi per il futuro, Zarra ha osservato che "l'Europa siamo noi. I Paesi dell'Europa unita ne sono i costruttori. Dobbiamo parlare e discutere per fissare i nostri obiettivi". (segue) (Seb)