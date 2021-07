Infrastrutture: Tomasi (Aspi), attenzione a territorio per noi centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’attenzione al territorio che ospita la nostra rete autostradale è infatti per noi centrale. Sotto tutti i punti di vista, dalla necessità di garantire la più lunga durata alle nostre opere, alla volontà di contribuire allo sviluppo del Paese con la realizzazione di infrastruttura come questa”. Lo ha affermato l’Amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, nel corso della cerimonia di apertura della terza corsia dell’Autosole fra Firenze sud ed Incisa. In Toscana, in particolare, “abbiamo previsto 3,8 miliardi in investimenti e manutenzione, tra la A1, la A11, la Firenze Mare. Operiamo all’insegna della sostenibilità. Il nostro intero piano industriale che prevede 21,5 miliardi la maggior parte dei quali nei prossimi 10 anni, si sviluppa proprio secondo questa chiave: uno sviluppo sostenibile e un viaggio sostenibile”, ha aggiunto. “Il nostro obiettivo, la nostra ambizione, sono di trasformare la società da concessionaria a un vero e proprio operatore della mobilità integrata, che al centro mantiene il primo e principale stakeholder, il viaggiatore”, ha concluso. (Rin)