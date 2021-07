Trasporti: Damas (Eurostar), tassare aerei per salvare collegamenti ferroviari con Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tassa sulle compagnie aeree per salvare i collegamenti ferroviari tra il Regno Unito al continente, attraverso il Tunnel della Manica. L'idea è dell'amministratore delegato di Eurostar, Jacques Damas, secondo cui andrebbe favorito il trasporto ferroviario, rispetto a quello aereo per chi dal Regno Unito vuole raggiungere i Paesi del continente. Eurostar collega infatti Londra con Parigi, Amsterdam e Bruxelles. La soluzione sarebbe semplice, ha spiegato Damas in un'intervista a "The Telegraph", basta lavorare sul sistema fiscale: "Prendiamo una sterlina. Chiedi una sterlina in più di tasse sul carburante per gli aerei e riduci di una sterlina le tasse per l'accesso al trasporto ferroviario". La proposta potrebbe far storcere il naso alle compagnie aeree ma, secondo Damas, potrebbe aiutare il primo ministro Boris Johnson a rispettare gli impegni sulle "emissioni zero" e la sostenibilità ambientale dei trasporti. Un fronte su cui Eurostar ha ancora "molta capacità residua". (segue) (Rel)