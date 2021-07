Trasporti: Damas (Eurostar), tassare aerei per salvare collegamenti ferroviari con Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Damas plaude alla decisione del Regno Unito di eliminare la quarantena per i cittadini dell'Ue e degli Stati Uniti completamente vaccinati, cosa che aiuterà la ripresa dei collegamenti ferroviari, anche se rimane l'obbligo di quarantena per chi arriva dalla Francia. Nell'intervista, Damas commenta anche i conti dell'azienda che è stato chiamato a risanare nell'ottobre 2020 e che è stata travolta dalla pandemia: il numero di passeggeri ha raggiunto in media solo il 5 per cento dei livelli pre-pandemia, e ancora oggi Eurostar effettua quattro servizi al giorno rispetto ai 25 in tempi normali. (segue) (Rel)