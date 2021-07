Energia: Caio (Saipem), ciclo investimenti mercati energetici tradizionali sta ripartendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ciclo di investimenti nel “business tradizionale” delle energie sta ripartendo. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Saipem, Francesco Caio, nel media briefing organizzato in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. “Vediamo una ripresa della domanda”, ha affermato l’Ad di Saipem, rivelando che l’azienda si trova con la propria flotta completamente prenotata, segnale che indica solitamente l’inizio di un nuovo ciclo. “Questo sta capitando in regioni come il Medio Oriente dove noi abbiamo un presenza consolidata sia di strutture tecniche che di rapporto con grandi clienti”, ha aggiunto.(Res)