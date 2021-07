Covid: Giacomoni (Fi), partiti pongano ai margini chi con notizie false getta benzina su fuoco no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le esperienze peggiori del XX secolo sono nate da minoranze organizzate e rumorose, portatrici di falsità spacciate per verità assolute, in grado di saper utilizzare nel migliore dei modi i mezzi di informazione di massa a disposizione. Preoccupanti, ma non sorprendenti i dati diffusi oggi dalla Fondazione Mesit - Fondazione per la Medicina Sociale e l'Innovazione Tecnologica –, che certificano come in questi ultimi mesi proliferano sui social utenti affiliati a pagine No Vax: +136 per cento con i dati aggiornati a maggio 2021. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Secondo le stime – prosegue Giacomoni – in Italia, al 31 maggio, oltre 909 mila utenti risultano follower di pagine, canali o gruppi Facebook e Telegram in cui si parla di vaccini. Oltre la metà di questi (457 mila utenti) risulta follower di pagine, canali o gruppi No Vax. Questi dati devono responsabilizzare ancora di più la classe politica è la classe dirigente del nostro Paese. Per questo, lancio un appello alle forze politiche che si riconoscono nei valori della democrazia liberale e nella nostra Costituzione: non seguiamo i novelli falsi profeti della libertà, poniamo ai margini delle scelte politiche che riguardano il futuro della nostra Nazione chi si è lasciato ammaliare dalle sirene della propaganda no vax e no green pass, ovvero ne è parte attiva. La disputa non è tra libertà e tirannia ma tra ragione oggettiva della scienza, della logica e del buon senso e fake news. Servono interventi mediatici, con dati certi ed incontrovertibili e con informazioni fondate e verificabili – conclude – ed incentivi economici alla vaccinazione". (Rin)