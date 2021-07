Irlanda: Istituto italiano di cultura, a Dublino in scena l’Italian Saxophone Quartet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia partecipa anche quest’anno al tradizionale appuntamento Culture night che in questa edizione si terrà dal vivo venerdì 17 settembre nel parco di Fitzwilliam Square, nel cuore della Dublino georgiana. L’Istituto italiano di cultura di Dublino presenta, per questa edizione, un concerto del gruppo Italian Saxophone Quartet, diretto dal Maestro Federico Mondelci, che eseguirà un repertorio che comprende Bach, Rossini ma anche una selezione di famose colonne sonore del maestro Ennio Morricone. Il concerto della durata di 40 minuti inizierà alle 18. La prenotazione è obbligatoria. L’evento fa parte di European Culture Trail, un’iniziativa di Eunic Ireland (European Union National Institutes for Culture) in cooperazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Irlanda per la Culture Night. (Res)