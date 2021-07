Lombardia: Regione firma accordo con Sacbo per esaltare gli aeroporti del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le collaborazioni con Ryanair e Easyjet, la Regione Lombardia ha firmato un protocollo con Sacbo, società che gestisce l'aeroporto di Milano-Bergamo: il documento è stato firmato dall’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, e dal direttore generale Emilio Bellingardi. L'obiettivo, si legge in una nota, è rendere gli aeroporti la “porta d'ingresso principale” per il turismo lombardo. “La collaborazione con l'aeroporto di Milano Bergamo è strategica: si tratta di uno dei maggiori aeroporti italiani, tra i grandi scali europei e rappresenta un punto di accesso fondamentale non solo per il territorio orobico ma per tutta la Lombardia e il Nord Italia, considerando il transito annuo di quasi 14 milioni di passeggeri nel 2019”, ha commentato Magoni, aggiungendo che gli aeroporti devono essere “il biglietto da visita ideale per turista che arriva in Lombardia, con servizi efficienti, infrastrutture all'avanguardia ed una proposta turistica allettante”. (segue) (Com)