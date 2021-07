Lombardia: Regione firma accordo con Sacbo per esaltare gli aeroporti del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scali aeroportuali lombardi, ha continuato, permettono al grande pubblico di “raggiungere in tempi ridotti le principali destinazioni turistiche della nostra regione, da Bergamo fino a tutte le città d'arte, i laghi e le montagne, e fungono da volano formidabile per il turismo dei nostri territori: il loro apporto sarà fondamentale per la ripresa dei flussi, dopo mesi di difficoltà". L’intesa, prosegue la nota, punta a rafforzare la conoscenza e promuovere il marchio turistico “inLombardia” a livello internazionale. Inoltre, la collaborazione prevede la condivisione di informazioni sui flussi ed il traffico aereo per un monitoraggio della mobilità internazionale. L’accordo permetterà anche di avviare una sinergia comunicativa per il riposizionamento competitivo della destinazione Lombardia e la ripresa dei flussi turistici: a tal proposito, l'obiettivo è iniziativa di sviluppo reciproco interesse, valorizzando gli strumenti digitali per la promozione del territorio lombardo. (Com)