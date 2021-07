Infrastrutture: Caio (Saipem), nostra tecnologia per Ponte Stretto a disposizione delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem resta a disposizione delle istituzioni nel dialogo sul modello infrastrutturale proposto per il Ponte sullo Stretto di Messina da utilizzare anche in altre zone. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Saipem, Francesco Caio, nel media briefing organizzato in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. “Il Ponte sullo stretto rientra nell'ambito delle decisioni che riguardano le istituzioni”, ha affermato Caio, rispondendo ad una domanda in merito. “Posso dire che la tecnologia che abbiamo sottoposto è una tecnologia che ci sentiamo di sperimentare anche in luoghi che non necessariamente siano quelli dello Stretto di Messina", ha dichiarato Caio. "Restiamo a disposizione delle istituzioni nel dialogo su questo modello infrastrutturale da utilizzare, eventualmente, non solo per lo Stretto di Messina", ha dichiarato Caio.(Res)