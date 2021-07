Infrastrutture: Tomasi (Aspi), necessarie regole certe per chi le gestisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo chiesto dalla primavera l’avvio di un confronto con il Ministero per migliorare le procedure, soprattutto per la gestione della ‘fase transitoria’, cioè il tempo che intercorre tra il momento in cui viene constatata la necessità di svolgere un determinato intervento e il momento in cui partono effettivamente i lavori”. ’Amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, nel corso della cerimonia di apertura della terza corsia dell’Autosole fra Firenze sud ed Incisa. “Il sistema di chi gestisce le infrastrutture deve esser, infatti, certo delle regole che vengono applicate, per poi poter attuare una programmazione chiara degli interventi. E su questo - ha aggiunto - continuiamo a confrontarci anche con istituzioni locali e operatori economici, come costantemente facciamo, secondo un approccio di collaborazione e ascolto che, con tutte le difficoltà del caso ci vede in costante dialogo, insieme al Mims, con tutte le Regioni coinvolte". (Rin)