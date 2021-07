© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è alcuna necessità di varare un aumento di capitale per Saipem. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Saipem, Francesco Caio, nel media briefing organizzato in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021.(Res)