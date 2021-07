Giustizia: Sisto, riforma di tutti, no a trionfalismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ospite del programma "Omnibus" su La 7, ha dichiarato di non essere "favorevole ai trionfalismi" in quanto quella della Giustizia è una "riforma, necessariamente, un po' di tutti". La riforma approvata dal Consiglio dei ministri "contiene terapie che non si esauriscono nella prescrizione - ha spiegato il sottosegretario - ma spaziano dall'ampliamento dei riti alternativi ai nuovi criteri per il proscioglimento. Senza dimenticare la parallela assunzione di 21mila risorse, destinate anche all'ufficio del processo. Si tratta, insomma, di una riforma normativa e strutturale sulla quale, vista la larghezza e variegatura della maggioranza, era inevitabile dover raggiungere una mediazione" ha sottolineato Sisto. "Era assolutamente prevedibile che il percorso verso un intervento tanto importante fosse caratterizzato da qualche complicazione, poi risolta. Nessuno, Forza Italia compresa, può essere entusiasta a tutto tondo, ci sono alcuni passaggi delicati sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia rispetto alle appartenenze di ciascuno. Ma questa riforma 's'aveva da fare', nello stretto interesse del Paese", ha concluso Sisto. (Rin)