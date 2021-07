G20: a Palazzo Barberini al via i lavori della seconda giornata della ministeriale Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, apre oggi a Palazzo Barberini i lavori della seconda giornata della prima ministeriale Cultura del G20 organizzata dalla presidenza italiana. Insieme al ministro Franceschini interverranno in apertura dei lavori il ministro della Cultura dell’Arabia Saudita, Badr bin Abdullah al Saud, in rappresentanza del Paese con la presidenza uscente del G20 e il viceministro della Cultura dell’Indonesia, in qualità di presidenza entrante del G20. A seguire sono previsti vari panel di lavori: uno dedicato alla protezione del patrimonio culturale, dove interverranno tra gli altri Jurgen Stock, segretario generale dell'Interpol, e Hu Heping, Ministro della Cultura e del Turismo della Cina; uno sull’affrontare il cambiamento climatico tramite la cultura a cui interverrà tra gli altri il ministro della Cultura spagnolo, Miquel Iceta; costruire capacità attraverso la formazione e l’istruzione, dove è previsto l’intervento tra gli altri del ministro della Cultura e del Turismo turco Mehmet Nuri Ersoy. (segue) (Res)