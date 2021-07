G20: a Palazzo Barberini al via i lavori della seconda giornata della ministeriale Cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio il focus si sposterà sulla trasformazione digitale e nuove tecnologie per la cultura con gli interventi in programma della ministra della Cultura francese, Roselyne Bachelot, del ministro della Cultura e del Turismo della Corea del Sud Hwang Hee, e del ministro del Turismo brasiliano Gilson Machado Neto; altro panel sarà poi dedicato alla cultura e settori creativi come motori di crescita con gli interventi tra gli altri della ministra della Cultura russa Olga Lyubimova, e del commissario Ue per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù Mariya Grabriel. I lavori a Palazzo Barberini, che si concluderanno con l’adozione di una dichiarazione congiunta, saranno conclusi dalla conferenza stampa finale del ministro Franceschini prevista attorno alle 17. (Res)