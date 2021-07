Roma 2021: Calenda, da Michetti sceneggiata inspiegabile su confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella di ieri" del candidato del centrodestra a sindaco di Roma Enrico "Michetti è stata una sceneggiata veramente inspiegabile. Ero impegnato in un confronto con Gualtieri, anche acceso, ma relativo ai temi della campagna elettorale, non ci stavamo certamente insultando". Lo ha detto Carlo Calenda, il candidato a sindaco di Roma per Azione alla trasmissione Omnibus di La7. "Invito perciò a rivedere il confronto su Internet dove si potrà verificare facilmente l'impreparazione del candidato del centrodestra. Evidentemente si è sentito a disagio e ha scelto di andarsene”, ha concluso. (Rer)