Difesa: Cipro e la Slovacchia firmano memorandum di cooperazione militare

- La Slovacchia e Cipro hanno concluso un memorandum di cooperazione militare. La firma è avvenuta a Nicosia da parte del ministro della Difesa di Bratislava Jaroslav Nad, e dell’omologo cipriota Charalambos Petrides. Lo scopo del memorandum è quello di rafforzare la mutua collaborazione tra i due Paesi nell’ambito della difesa. “Per la prima volta in vent’anni di cooperazione abbiamo raggiunto un accordo che consentirà di approfondire la collaborazione nell’addestramento e nella modernizzazione delle nostre industrie belliche”, ha detto Nad. Come ricordato dall’omologo Petrides, il memorandum fissa i parametri basilari della cooperazione. La visita di Nad a Cipro è avvenuta a suo avviso in un momento critico, per il fatto che il Paese sta affrontando provocazioni dalla parte turco-cipriota dell’isola. Petrides ha anche elogiato la partecipazione slovacca di un contingente slovacco alla missione Onu a Cipro Unficyp. (Res)