Roma 2021: Calenda, parlo a tutti al di là di colore politico, noi in piazza e partiti nei salotti

- "Nella Capitale d’Italia i partiti tradizionali non sono riusciti a individuare candidati di punta. Penso alla corte che il Pd ha fatto a Zingaretti prima di ripiegare su Gualtieri o a Michetti che sinceramente trovo imbarazzante". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, intervenendo alla trasmissione Omnibus di La7. "Il vero punto, però - ha aggiunto -, è che nessuno vuole fare il sindaco della Capitale d’Italia perché è grande caos. Io invece voglio rivolgermi ai cittadini romani di ogni estrazione politica perché i problemi che ha la città, come per esempio i rifiuti, non sono certo di centrodestra o di centrosinistra. Quanto ai sondaggi – ha aggiunto - vedremo più avanti. Quello che mi ha colpito però è che oltre il 60 per cento degli elettori di centrodestra non conosce Michetti". Calenda ha poi precisato di non essere d'accordo "con chi dice, come Roberto Morassut, che a Roma non ci si indigni più. Io sto facendo una campagna elettorale nelle piazze e non nei salotti dove parli a una quarantina di tuoi sostenitori. Ho scelto la piazza dove, ai miei incontri, i cittadini possono porre domande senza rete. Loro hanno un minuto per fare la domanda, io due per rispondere. Sono incontri pubblici che stanno avendo molto successo, all'ultimo c'erano 5-600 persone. Oggi come oggi - ha concluso -, soprattutto in questa campagna elettorale, è il modo in cui fai politica che genera interesse altro che non ci si indigna più. Quanto a Morassut ricordo che porta sulle spalle il peso di un piano regolatore di Roma realizzato all'ultimo minuto e che poi si è trasformato in un disastro”. (Rer)