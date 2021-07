Oman: Marina militare britannica segnala attacco a nave di proprietà israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave mercantile di proprietà israeliana sarebbe stata attaccata al largo delle coste dell'Oman, nel Mar Arabico. Lo ha reso noto la United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto), l'unità della Marina britannica che ha il compito principale di fornire un canale di informazioni tra le Forze armate e di sicurezza e il più ampio commercio marittimo internazionale. In una breve nota, si spiega che un'inchiesta è in corso sull'incidente, avvenuto nella tarda notte di giovedì 29 luglio, a nordest dell'isola di Masirah, in Oman. Secondo l'Ukmto, non si tratta di un'azione di pirateria. Un incidente analogo, avvenuto nella stessa area è all'attenzione degli investigatori. L'incidente si aggiungerebbe a quelli avvenuti negli ultimi mesi, di cui le autorità israeliane addebitano la responsabilità all'Iran. Tra i due Paesi si registra un clima di tensione crescente relativo all'accordo sul nucleare iraniano. Nessuno degli attori presenti nell'area ha voluto commentare l'accaduto. (Rel)