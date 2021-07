Moldova: partito Becs non ha partecipato alle consultazioni per la nomina di un premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Blocco elettorale dei comunisti e dei socialisti (Becs) della Moldova non hanno partecipato alle consultazioni con la presidente Maia Sandu per individuare un primo ministro. Una dichiarazione in tal senso è stata rilasciata dal leader del Partito socialista (Psrm), Igor Dodon, citato dall'agenzia di stampa "agora.md". Secondo Dodon, le consultazioni avrebbero dovuto essere conformi alla costituzione e svolgersi in Parlamento. "So che i nostri colleghi hanno invitato la presidente Sandu per consultazioni in Parlamento, come ho fatto nel 2019. Domani saranno pronti a incontrare la presidente in Parlamento. La dirigenza del nostro gruppo parlamentare ha preso oggi questa decisione, vedremo cosa accadrà domani", ha detto Dodon. Il leader del Psrm afferma di aver seguito questi passaggi quando ha ricoperto lui stesso la carica di presidente. Finora, il capo dello Stato non ha fornito una risposta. (Rob)