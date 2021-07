Roma: Pd Campidoglio, maggioranza M5s inesistente anche su beni confiscati a mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri in commissione Roma Capitale è stato approvato la delibera di istituzione del forum sui beni confiscati alla mafia". Lo scrive in una nota il gruppo del Pd Capitolino. "Delibera che la giunta approva oltre il tempo limite della consiliatura ma di cui richiede l'approvazione con urgenza. La delibera è passata solo grazie ai voti del Pd e delle opposizioni - si legge nella nota -. Oggi in commissione Patrimonio, stessa storia. La delibera così fondamentale per il movimento 5stelle passa solo grazie ai voti del Pd. L'istituzione del forum è stata chiesta a più riprese attraverso la presentazione di ordini del giorno e mozioni in Assemblea Capitolina. Come ha ricordato don Ciotti, non istituire il forum sarebbe uno schiaffo a tutte le cooperative come Libera, alle forze dell'ordine ed ai magistrati che ogni giorno si battono contro la mafia", conclude la nota del Pd capitolino.(Com)