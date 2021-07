Milano: Azzoni (Ass. Felicita), da Sala silenzio assordante su situazione delle Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Azzoni, presidente di Felicita, associazione per i diritti nelle Rsa attraverso una nota evidenzia: "Ci siamo rivolti al sindaco Giuseppe Sala due mesi fa condividendo le nostre proposte per risolvere la grave situazione di peggioramento delle condizioni psico-fisiche degli anziani nelle Rsa a causa del prolungato isolamento e del taglio dei servizi. È davvero inaccettabile privare i più fragili della dignità umana e degli affetti dei loro cari che sono la sola ragione di vivere. Mentre ringraziamo in particolare il Prefetto di Milano Renato Saccone e molti degli altri prefetti che abbiamo incontrato per aver risposto al nostro appello, prendiamo atto con delusione del silenzio assordante da parte di chi si candida a guidare di nuovo Milano, e lo invitiamo ad assumersi la responsabilità di porre fine a una situazione insostenibile per il vivere civile", si legge nella nota. (Com)