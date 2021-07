Russia: Rdif, studio dimostra successo della combinazione di vaccini AstraZeneca e Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso combinato del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca e del primo componente del vaccino russo Sputnik V (farmaco Sputnik Light) non si accompagna a gravi effetti collaterali e a casi di contagio. Lo dicono i risultati preliminari di uno studio clinico condotto in Azerbaigian, secondo quanto annunciato da una nota del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). I primi dati dovrebbero essere pubblicati ad agosto. L'analisi sulla sicurezza della combinazione e sulla sua immunogenicità, ovvero la capacità di produrre una risposta immunitaria, è iniziata nel febbraio di quest'anno. In Azerbaigian al momento sono stati vaccinati 50 volontari. "L'analisi provvisoria dei dati dimostra elevate prestazioni di sicurezza dell'uso combinato dei preparati. Non ci sono eventi avversi gravi, così come casi di contagio dopo la vaccinazione. Ad agosto 2021, Rdif e i partner pubblicheranno i primi dati sull'immunogenicità dell'uso combinato nella Repubblica dell'Azerbaigian", ha riferito il fondo. (Rum)