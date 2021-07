© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolazione della variante delta "è in aumento in Italia ed è ormai prevalente". Lo riporta la bozza dell'Istituto superiore di sanità (Iss), relativa al monitoraggio settimanale del contagio. "Questa variante ha portato a un aumento dei casi in altri Paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno -conclude l'Iss - realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi". (Rin)