Lombardia: Covid ha aumentato prostituzione in appartamento, più difficile trovare chi è vittima di sfruttamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid non ha fermato la tratta di esseri umani a scopo sessuale, ne ha solo cambiato le modalità di accesso della clientela, con la pandemia è aumentata esponenzialmente la prostituzione in appartamento, rendendo ancora più difficile intercettare e aiutare le vittime di sfruttamento. Lo afferma in una nota Isabella Escalante, responsabile del servizio 'Bassa Soglia' di Fondazione Somaschi. Secondo quanto riportato dalla fondazione, lo sfruttamento della prostituzione è un problema noto. Nella maggior parte dei casi la necessità più urgente per le vittime è quello di recarsi dal medico per visite e controlli, soltanto alcune di loro decidono di affrontare un percorso che le faccia uscire dallo sfruttamento. "Da marzo 2020, tra zone rosse e lockdown - spiega Escalante -, le strade si sono progressivamente svuotate di donne. Hanno resistito soltanto le transessuali. Durante la pandemia, le ragazze conosciute in strada ci hanno confermato che il loro lavoro proseguiva in appartamento con i clienti fissi. Solo da fine aprile 2021 hanno iniziato a tornare in strada". Con la pandemia sono calati anche il numero di annunci rilevati online: tra marzo e maggio 2020 si è toccato il minimo di 48 nuovi annunci, contro una media trimestrale di 120. Tra giugno e dicembre 2020 sono però tornati a crescere, raggiungendo i 413, questi i dati riportati da Fondazione Somaschi (Com)