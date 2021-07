Bosnia: Repubblica Srpska, Parlamento riunito su leggi in risposta a decisione Inzko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Repubblica Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina, è riunito oggi per discutere i testi proposti in risposta al provvedimento varato contro la negazione del genocidio a Srebrenica. Secondo quanto riporta l'emittente serba "Rtv", il vicepresidente del Parlamento locale Milan Petkovic ha annunciato che l'Assemblea discuterà l'attuazione della decisione imposta dall'Alto rappresentante uscente della comunità internazionale, Valentin Inzko, contro la negazione di un avvenuto genocidio a Srebrenica. I deputati discuteranno anche le modifiche legislative proposte contro la "violazione della reputazione" dell'entità. Il testo proposto sul provvedimento Inzko prevede, secondo Petkovic, che le autorità della Repubblica Srpska non coopereranno se la Procura della Bosnia Erzegovina, la Corte della Bosnia Erzegovina, l'Agenzia investigativa (Sipa) o qualsiasi altra agenzia a livello centrale vorranno applicare la decisione dell'Alto rappresentante nell'entità serba. In altre parole, ha spiegato Petkovic, le autorità della Repubblica Srpska non forniranno supporto legale o di altro genere per tali operazioni. (segue) (Seb)