Bosnia: Repubblica Srpska, Parlamento riunito su leggi in risposta a decisione Inzko (2)

- Petkovic ha infine aggiunto che gli emendamenti proposti al codice penale prevedono un nuovo reato, ovvero la violazione della reputazione della Repubblica Srpska. Il vicepresidente dell'Assemblea dell'entità ha affermato che l'adozione delle due leggi che saranno presentate oggi ai deputati rappresenta la risposta "all'arbitrarietà dell'Alto rappresentante uscente Valentin Inzko". Nella giornata di ieri l'esponente serbo della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik, si è detto pronto a dimettersi dalla carica. In una conferenza stampa tenuta a Banja Luka, in Repubblica Srpska, Dodik ha precisato di avere già avanzato la proposta ai leader delle forze politiche e che tale proposta è valida a patto che "non venga eletto un nuovo membro della presidenza del popolo serbo". Dodik ha ricordato che oggi è prevista una seduta del Parlamento dell'entità, precisando che rivolgerà la stessa proposta all'Assemblea. Anche la reazione di Dodik è in risposta alla decisione dell'Alto rappresentante della comunità internazionale, Valentin Inzko, di dichiarare illegale la negazione di un avvenuto genocidio a Srebrenica. Dodik ha ribadito ieri che "la decisione imposta dall'Alto rappresentante Valentin Inzko non è conforme alla Costituzione e alla legge". Il 23 luglio l'Alto rappresentante uscente della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Valentin Inzko, ha annunciato di aver usato i suoi poteri imponendo degli emendamenti al codice penale per punire la negazione del genocidio. I presidenti dei partiti all'interno del Parlamento della Repubblica Srpska hanno adottato successivamente cinque conclusioni sulla decisione di Inzko, compreso il boicottaggio del lavoro delle istituzioni centrali del Paese. (segue) (Seb)