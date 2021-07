Bosnia: Repubblica Srpska, Parlamento riunito su leggi in risposta a decisione Inzko (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la decisione di Inzko "è stato messo un altro chiodo nella bara della Bosnia Erzegovina", ha commentato venerdì 23 luglio l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, aggiungendo che la decisione potrebbe portare alla dissoluzione della Bosnia Erzegovina con la secessione della Repubblica Srpska. "La Repubblica Srpska non ha altra soluzione che avviare la dissoluzione", ha dichiarato Dodik nella conferenza stampa convocata dopo l'annuncio di Inzko, sottolineando che per i serbi di Bosnia è giunto il tempo di "creare il loro Stato". L'Alto rappresentante uscente ha imposto questi cambiamenti alla legislazione del Paese balcanico nel tentativo di contrastare i tentativi dei serbo bosniaci di negare che a Srebrenica nel luglio del 1995 ci sia stato un genocidio, come riconosciuto dalla Corte internazionale di giustizia ma non dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. Gli emendamenti alla legge voluti da Inzko prevedono anche il carcere per un periodo fino a cinque anni per le persone che glorificano i criminali di guerra serbo bosniaci. Tale pena è prevista anche per i responsabili delle amministrazioni locali che decidono di intitolare ai criminali di guerra strade o edifici pubblici. Nella giornata del 28 luglio l'emittente "N1" riferiva, citando fonti riservate, che il gruppo di lavoro per le modifiche legislative del Parlamento della Repubblica Srpska aveva definito alcuni emendamenti per punire con il carcere chi offenda l'entità e soprattutto la definisca colpevole di genocidio. Le modifiche vengono presentate oggi all'Assemblea parlamentare per essere esaminate in una seduta straordinaria. (Seb)