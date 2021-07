Hong Kong: fischi all’inno cinese durante le Olimpiadi, la polizia apre un’indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha annunciato di aver aperto un’indagine sui fischi all’inno cinese sentiti durante la proiezione delle gare delle Olimpiadi di Tokyo in un centro commerciale dell’ex colonia britannica. Lo riporta il sito d’informazione “Channel News Asia”. L’episodio è avvenuto lunedì sera, quando centinaia di persone si sono riunite in un centro commerciale di Hong Kong per assistere alle imprese dei connazionali Edgar Cheung, medaglia d’oro nel fioretto, e di Siobhan Haughey, che ha vinto due argenti nei 100 e nei 200 stile libero. (segue) (Cip)