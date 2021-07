Roma 2021: Raggi, esonero tasse 2021-2022 per commercio dipende da ristori governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della crisi economica generata dalla pandemia l'ipotesi di "abolire una serie di tasse" tra quelle destinate alle attività produttive "per il 2021 e il 2022, dico parliamone ma bisogna avere garantiti i ristori" da parte del governo e quindi "questo tema di confronto va spostato in un'altra sede". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, intervenendo al dialogo con i candidati a sindaco per Roma 2021 organizzato dalla Confcommercio di Roma, sottolineando quindi che le tasse a carico delle attività produttive, venendo meno, creerebbero un ammanco sul bilancio del Campidoglio. (Rer)